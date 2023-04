Economia Ministro da Fazenda diz ser difícil proposta que agrade a Gleisi e Campos Neto

Por Redação O Sul | 31 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Enquanto Campos Neto segue linha dura na condução da taxa de juros, Gleisi e uma ala do PT têm críticas ao limite de crescimento das despesas em 2,5% Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Enquanto Campos Neto segue linha dura na condução da taxa de juros, Gleisi e uma ala do PT têm críticas ao limite de crescimento das despesas em 2,5%. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em conversa reservada com senadores, nesta quinta (30), o ministro Fernando Haddad disse ser difícil um desenho que agrade, ao mesmo tempo, a Roberto Campos Neto (presidente do BC) e Gleisi Hoffmann (presidente do PT). Enquanto Campos Neto segue linha dura na condução da taxa de juros, Gleisi e uma ala do PT têm críticas ao limite de crescimento das despesas em 2,5% ao ano. Municiados com dados dos governos Lula 1 e 2, eles afirmam que as despesas cresceram mais ano a ano no passado e que, se adotar a regra, Lula não terá gás para repetir o sucesso das gestões anteriores. O grupo aguarda para se manifestar publicamente porque, antes, quer ver o texto da proposta finalizado.

Nesta quinta (30), petistas em peso usaram as redes sociais para criticar Campos Neto. O executivo deverá prestar esclarecimentos a senadores na próxima semana. Parlamentares contam que esperavam pelo novo marco fiscal para reunir argumentos contra o presidente do BC.

Após o comentário de Haddad, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) sinalizou preferência pela presidente do PT. “Pela esquerda é sempre mais fácil”, disse. Questionado sobre a reação do mercado, o ministro disse que, neste ponto, estava tranquilo. Mais preocupante era o equilíbrio entre Gleisi e Campos Neto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/fazenda-proposta-agrade-gleisi-campos-neto/

Ministro da Fazenda diz ser difícil proposta que agrade a Gleisi e Campos Neto

2023-03-31