Grêmio “Fazer o meu melhor sempre”, diz Thiago Santos após um mês sem jogar pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Volante entrou no segundo tempo da vitória gremista sobre o Vila Nova Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na vitória do Grêmio por 2 a 1 sobre o Vila Nova, Thiago Santos voltou a atuar pela equipe tricolor após quase um mês. O volante entrou no segundo tempo no lugar de Bitello. A última aparição do volante havia sido no dia 5 de agosto, no triunfo sobre o Guarani, em Campinas. Depois, ficou três partidas no banco de reservas.

Constantemente criticado pela torcida tricolor, o meio-campista não entrava em campo na Arena desde o mês de junho, quando atuou nos minutos finais na vitória diante do Sampaio Corrêa. Desde então, em diversos momentos, sequer foi relacionado para jogos na Série B do Brasileirão.

Por conta de um problema no joelho direito, o camisa 5 também foi desfalque por um período. Nesta sexta-feira (02), foi chamado pelo técnico interino César Lopes aos 35 minutos do segundo tempo de partida e não ouviu vaias por parte da torcida presente na Arena do Grêmio.

“Estou trabalhando todo dia sério, trabalho para poder ajudar o Grêmio. Procuro fazer meu melhor sempre, fazer meu trabalho, agora chega o Renato para nos ajudar. Vamos subir, sabemos da obrigação de voltar para a Série A, então quero contribuir no que puder”, falou Thiago Santos. Thiago Santos, de 32 anos, chegou ao Grêmio em abril do ano passado a pedido de Renato, à época treinador do clube.

