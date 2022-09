Inter Inter vence o Grêmio por 2 a 1 e conquista o penta do Gauchão Sub-20

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Final com o clássico Gre-Nal foi realizada na Morada dos Quero-Queros Foto: Renan Jardim/Grêmio/Divulgação Foto: Renan Jardim/Grêmio/Divulgação

O Inter superou o Grêmio por 2 a 1 na tarde deste sábado (03) e é pentacampeão do Campeonato Gaúcho Sub-20. A partida foi realizada no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Lucca e Matheus Dias marcaram os gols colorados e Kauan Kelvin fez o dos tricolores.

Logo no início da partida, aos sete minutos, Lucca venceu os defensores do Grêmio e colocou o Colorado na frente: 1 a 0. Aos 16, o Grêmio empatou com um belo gol de falta. Da entrada da área, o camisa 10 Kauan Kelvin acertou com perfeição o canto esquerdo da meta do Inter, sem chances para o goleiro Anthoni.

Aos 40, de novo na bola parada, o Inter encontrou seu segundo gol. Bola alçada na área gremista foi mal afastada pela zaga. O lance sobrou para Matheus Dias que emendou um chute e só parou no fundo do gol do goleiro Arthur.

O Inter foi a campo Anthoni; Ryan (Guilherme Varjão), Samuel, Lucas Ryan e Rangel; Lukayan (Enzo); Gustavo (Kauan Bastian), Matheus Dias e Matteo (Felipe); Alisson e Lucca (Vitinho). Técnico: João Miguel.

O Grêmio teve Arthur; Cristiano, Lucão, João Pedro e Wesley Costa (Freddy); Mila, Hiago e Kauan Kelvin (Messias Teixeira); Rubens (Nathan), Ronald Barcellos (Zinho) e Cuiabano. Técnico: Luís Eduardo.

