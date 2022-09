Grêmio Desdobramentos da rodada mantêm o Grêmio em terceiro lugar na Série B do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Já sob o comando de Renato, Tricolor gaúcho enfrentará o Vasco no próximo domingo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Enquanto aguarda a chegada do recém-contratado Renato Portaluppi para o comando técnico da equipe, o Grêmio respira um pouco mais aliviado com o desfecho da 28ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A vitória de 2 a 1 sobre o Vila Nova-GO na sexta-feira (2) fez com que o Tricolor gaúcho subisse do quarto para o terceiro lugar na tabela, posição que não será ameaçada até o próximo domingo (11).

Isso porque o Vasco-RJ, quarto colocado (45 pontos), perdeu de 1 a 0 para o Brusque-SC na tarde deste sábado (3) e assim desperdiçou a chance de ultrapassar o clube gaúcho.

Renato, que deve iniciar nesta segunda-feira (5) a sua quarta passagem pelo comando técnico do Grêmio, terá quase uma semana para preparar a equipe. No foco dos trabalhos estará o duelo justamente contra o Vasco, em confronto direto entre integrantes do G4, o grupo de classificação para a Série A em 2023 e que tem no topo o Cruzeiro-MG (58 pontos).

O fim de semana só não foi melhor para os planos tricolores devido à vitória do vice-líder Bahia, que à noite bateu de virada o Tombense-MG por 3 a 1. Com esse placar, chegou a 50 pontos e, mesmo se tropeçar diante do Criciúma-SC na quinta-feira (8), ainda não poderá ser alcançado pelo Grêmio, pois leva vantagem nos critérios qualificados.

Orientações à distância

O novo comandante do Grêmio não estava presente na Arena na noite de sexta-feira, mas orientou o técnico interino César Lopes diretamente do Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva após o duelo contra o Vila Nova, ele frisou que Renato manteve a escalação indicada por Roger Machado, demitido na véspera do jogo.

Também detalhou como foi a dinâmica da participação feita à distância pelo ídolo tricolor e mais uma vez titular da casamata: “Para questões de jogo estávamos sempre em contato via rádio com o Renato, que fornecia algumas instruções. A partir desse diálogo, tomávamos as soluções”.

