Rio Grande do Sul Penúltimo dia de Expointer teve mais de 90 mil pessoas no Parque de Esteio

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Clima favorável contribuiu para mais um dia de grande público na feira. (Foto: Divulgação/Expointer)

Com a ajuda das condições climáticas favoráveis ao longo deste sábado (3), penúltimo dia da 45ª Expointer, o evento voltou a registrar grande fluxo de público. Mais de 90 mil visitantes haviam cruzado as catracas do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre) até as 16h.

É provável que esse contingente tenha ficado acima de 100 mil, já que o movimento prosseguiu intenso ao longo nas horas seguintes. Desde a abertura desta edição, uma semana antes, a feira – uma das maiores do agronegócio na América Latina – ao menos 600 mil pessoas pagaram ingresso para conferir as atrações.

Além de animais de diversas raças, eles puderam conferir máquinas, equipamentos e outras novidades ligadas ao setor, além de produtos e serviços nos segmentos de artesanato, flores e culinária.

A programação também abrange shows com nomes consagrados da música tradicionalista e apresentações de grupos de dança ligados a Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) de todo o Estado.

Balanço final

Neste domingo (4), o governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior e o titular da Secretario Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Domingos Velho Lopes, concederão entrevista coletiva no Parque de Esteio. O objetivo é divulgar balanço com números relacionados ao evento, incluindo o desempenho de vendas.

Também estarão presentes representantes de entidades copromotoras da 45ª Expointer. A apresentação está marcada para as 15h no auditório da Casa da Secom (Central de Imprensa).

(Marcello Campos)

