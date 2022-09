Inter Inter enfrenta o Corinthians na tarde deste domingo, em jogo que pode valer a vice-liderança do Brasileirão

Elenco colorado encerrou os preparativos na manhã deste sábado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter finalizou os preparativos para o jogo fora de casa contra o Corinthians, às 16h deste domingo (4), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um confronto direto pelo G4: as duas equipes somam os mesmos 42 pontos que Fluminense (3º colocado) e Athletico-PR (5º), mas devido aos critérios qualificados os paulistas estão em 4º lugar e o Colorado em 6º.

Uma vitória dará ao time gaúcho pode chegar à segunda posição (atrás do Palmeiras, que tem 51 pontos). Para isso, depende de um tropeços do vice-líder Flamengo (43 pontos), que recebe em casa o Ceará às 11h.

Já o Fluminense e o Atlhético-PR não são obstáculos aos planos imediatos da equipe sob o comando de Mano Menezes, ao menos nesta rodada: ambas os times se enfrentaram neste sábado, com vitória dos paranaenses por 1 a 0.

Últimos retoques

Após uma semana de trabalho intenso, os ensaios do Inter foram finalizados na manhã deste sábado (3) no complexo do Parque Gigante. Os atletas foram submetidos a exercícios físicos e um “rachão” recreativo. Em seguida, parte do grupo realizou atividades complementares no gramado.

Mano Menezes conta com todo o elenco à disposição, incluindo o zagueiro Rodrigo Moledo, que retorna após um período de afastamento devido à lesão. A delegação colorada embarcou no início da tarde para São Paulo, onde permanece concentrada.

