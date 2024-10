Mundo FBI prende homem que planejava atentado terrorista no dia das eleições americanas

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











De acordo com as investigações, o homem é ligado ao Estado Islâmico. Foto: Reprodução De acordo com as investigações, o homem é ligado ao Estado Islâmico. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O FBI prendeu um homem que planejava um atentado terrorista no dia das eleições nos Estados Unidos, marcadas para 5 de novembro. O suspeito é um afegão de 27 anos e foi detido nessa segunda-feira (7). De acordo com as investigações, o homem é ligado ao Estado Islâmico e trabalhava com um comparsa menor de idade. Ele estava em Oklahoma City quando foi preso.

O Serviço de Inteligência afirmou que o suspeito entrou nos Estados Unidos em 2021 usando um visto especial para imigrantes. Nas últimas semanas, ele comprou rifles AK-47 e passagens para que a família dele voltasse ao Afeganistão.

As autoridades descobriram que o homem e o comparsa abririam fogo contra multidões de eleitores no dia da eleição presidencial. Depois, ambos tirariam as próprias vidas.

“O terrorismo ainda é a prioridade número um do FBI, e usaremos todos os recursos para proteger o povo americano”, disse o diretor do FBI, Christopher Wray, em um comunicado.

Após a prisão, o homem confessou que planejava o atentado terrorista. O Departamento de Justiça dos EUA disse que o suspeito foi acusado de conspirar e tentar fornecer apoio ao grupo Estado Islâmico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/fbi-prende-homem-que-planejava-atentado-terrorista-no-dia-das-eleicoes-americanas/

FBI prende homem que planejava atentado terrorista no dia das eleições americanas

2024-10-08