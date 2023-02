Mundo FBI realiza buscas na casa de praia do presidente dos Estados Unidos à procura de documentos secretos

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Operação é a terceira em uma residência de Joe Biden em menos de dois meses. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O FBI revistou a casa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Rehoboth Beach, no estado de Delaware. As buscas fazem parte de uma investigação da agência de inteligência dos Estados Unidos sobre o possível manuseio incorreto de documentos sigilosos, disse o advogado pessoal do presidente.

Na busca, a terceira em uma residência de Biden em menos de dois meses, agentes localizaram documentos do governo e também tomaram posse de algumas de suas anotações manuscritas. No entanto, nenhum deles portava a marca ‘”classified”, indicando que é um material confidencial.

Os advogados de Biden, que divulgaram por opção própria as operações, alegam que a retenção desse material secreto foi um erro, mas as operações vêm manchando esforços do presidente para tentar uma reeleição à Casa Branca.

Enquanto as buscas ocorriam, a agência de notícias Associated Press disse que haviam sido encontrados documentos sigilosos. No entanto, ao final da busca, os advogados de Biden declararam que, apesar do FBI ter retirado documentos da época da vice-presidência, nenhum deles estava marcado como sigiloso.

Trump

O procurador especial Jack Smith também investiga a retenção, pelo ex-presidente Donald Trump, de cerca de 300 documentos com marcas de sigilo em sua propriedade na Flórida, Mar-a-Lago.

Os agentes obtiveram em agosto passado um mandado de busca para recuperar documentos sigilosos após meses de resistência de Trump e seus representantes para devolver os registros ao governo, segundo o Departamento de Justiça.

O Departamento de Justiça se recusou a comentar a busca dessa quarta-feira na casa de Biden.

Entenda o caso

O governo dos Estados Unidos reconheceu na primeira quinzena de janeiro, que foram descobertos documentos secretos em imóveis particulares de Joe Biden. Os papéis são da época em que Biden ocupava a vice-presidência de Barack Obama, entre 2009 e 2017.

Foram achados documentos na casa de Biden, no estado de Delaware, e em um escritório onde funcionava um instituto dele.

O caso lembra um outro envolvendo Donald Trump: no ano passado, centenas de documentos secretos foram encontrados na casa do republicano na Flórida.

Caso Biden – Não está claro quantos documentos secretos foram encontrados. Richard Sauber, conselheiro especial do presidente, disse na segunda-feira que “um pequeno número de documentos” estava em em um armário trancado no Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, um think tank (instituto) em Washington DC. Biden tinha uma sala nesse lugar entre 2017 até 2020. Na quinta-feira, Sauber disse que um segundo pequeno lote de documentos foi encontrado em um depósito na garagem de Biden na casa dele na cidade de Wilmington, no estado de Delaware, e um documento foi localizado na biblioteca pessoal de Biden em sua casa.

Caso Trump – Cerca de 300 documentos com a indicação de que era material sigiloso (incluindo alguns com anotações de “ultrassecreto”) foram recuperados de Trump desde que ele deixou o cargo em janeiro de 2021. Em janeiro de 2022, a Administração Nacional de Arquivos e Registros recuperou 15 caixas de documentos, dizendo aos funcionários do Departamento de Justiça que continham “muito” material classificado. Em agosto, agentes do FBI levaram cerca de 33 caixas e contêineres de 11 mil documentos de Mar-a-Lago, incluindo cerca de cem deles com anotação de sigilo encontrados em um depósito e um escritório.

