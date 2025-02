Porto Alegre Fechamento definitivo de duas comportas do Guaíba é finalizado no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Localizadas na avenida Mauá, extensões em concreto substituíram os antigos portões metálicos. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre concluiu nessa quinta-feira (27) o fechamento definitivo das comportas de números 5 e 7 do sistema de proteção contra cheias. Localizadas junto ao cais da avenida Mauá (Centro Histórico), ambas as estruturas tiveram seus portões metálicos substituídos por uma extensão do próprio muro, em concreto armado, reduzindo assim para 11 o número de acessos.

De acordo com o diretor-executivo do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Vicente Perrone, a medida proporciona maior segurança à população, reduzindo o risco de infiltrações de água em eventuais transbordos como o de maio do ano passado. “Como essas passagens já não estavam mais em uso, não há prejuízo ao fluxo do porto”, ressalta.

A obra foi executada em cooperação técnica entre o Dmae e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi)m cujo titular, André Flores, também se manifestou, por meio do site prefeitura.poa.br: “Esse é um passo importante na proteção contra as cheias”.

Demais segmentos

Especialistas do Dmae analisam as propostas das três empresas que participaram das concorrências públicas para o serviço de fechamento definitivo das passagens 8, 9, 10 e 13. Outra contratação em curso está relacionada à substituição das unidades 11, 12 e 14, também em fase de análise e que é disputada por quatro candidatas.

Já as comportas de números 1, 2, 4, 6, 11 e 12 continuarão móveis, assim como metade do portão 14. Destas, todas as localizadas na avenida Castelo Branco (nas zonas central e Norte da capital gaúcha) serão substituídas por estruturas mais resistentes. As da avenida Mauá, por sua vez, serão reformadas, com o objetivo de qualificar o sistema de vedação.

Situação de cada unidade

– Comporta 1 (Usina do Gasômetro): será móvel e passará por reforma.

– Comporta 2 (Cais Embarcadero): será móvel e passará por reforma.

– Comporta 3 (avenida Mauá com rua Padre Tomé): fechada em concreto armado.

– Comporta 4 (avenida Mauá com travessa Sepúlveda): será móvel e passará por reforma.

– Comporta 5 (avenida Mauá): fechada em concreto armado.

– Comporta 6 (próximo à área de embarque do Catamarã): será móvel e passará por reforma.

– Comporta 7 (avenida Mauá): fechada em concreto armado.

– Comportas 8, 9 e 10 (avenida Castelo Branco): serão fechadas em concreto armado.

– Comporta 11 (avenida São Pedro): será móvel e substituída por estrutura nova.

– Comporta 12 (avenida Cairú): será móvel e substituída por estrutura nova.

– Comporta 13 (avenida Castelo Branco): será fechada em concreto armado.

– Comporta 14 (avenida Castelo Branco com Voluntários da Pátria): será móvel e substituída por estrutura nova.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/fechamento-definitivo-de-duas-comportas-do-guaiba-e-concluido-no-centro-historico-de-porto-alegre/

Fechamento definitivo de duas comportas do Guaíba é finalizado no Centro Histórico de Porto Alegre

2025-02-27