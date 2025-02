Porto Alegre Em Porto Alegre, monumento em homenagem aos maçons imperiais e republicanos recebe muda de acácia-mimosa

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Cerimônia foi realizada em espaço localizado na esquina das avenidas Azenha e Ipiranga. (Foto: Divulgação)

Irmãos das três potências da Maçonaria gaúcha, Grande Loja do Estado do Rio Grande do Sul (GLMERS), Grande Oriente do Brasil RS (GOB-RS), Grande Oriente do Estado do Rio Grande do Sul (Gorgs), reuniram-se na tarde dessa quinta-feira (27), em Porto Alegre, junto ao Monumento em homenagem aos maçons imperiais e republicanos. Na programação do encontro, o plantio de uma muda de acácia mimosa, árvore de importância simbólica na Maçonaria.

O monumento está localizado na esquina das avenidas Azenha e Ipiranga (bairro Azenha), ao lado do posto de combustíveis da rede Via Mais. A empresa se engajou à iniciativa, providenciando a manutenção do local.

Cerca de 30 pessoas compareceram à cerimônia, incluindo maçons e seus familiares, totalizando de mais de 18 Lojas Maçônicas representadas. O grupo se manteve firme e animado, apesar do forte calor na capital gaúcha – termômetros apontavam mais de 30 graus na ocasião.

Espécie emblemática

Considerada um importante símbolo para a Maçonaria, por representar a ressurreição para a vida eterna, a acácia-mimosa (Acacia podalyriifolia) é uma árvore ornamental de origem australiana e cujo fruto, em forma de vagem, forma-se nos meses de setembro e outubro.

A espécie pode crescer até 6 metros. Possui, ainda, 4 metros de diâmetro em sua copa, arredondada e cujas folhas são pequenas e de tonalidade que lembra o prateado. É igualmente conhecida pela beleza de suas flores amarelo-canário, que aparecem de julho a setembro.

A acácia-mimosa se adapta bem até mesmo em pequenos jardins. É, entretanto, um vegetal delicado, com pouca resistência a ventos, aspecto que a torna pouco longeva e de difícil transplante.

(Marcello Campos)

