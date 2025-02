Esporte Neymar revela como “flerte” com Real Madrid fez ele virar milionário aos 14 anos

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Neymar em participação no podcast PodPah. Foto: Reprodução/YouTube Neymar em participação no podcast PodPah. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Não é de hoje que Neymar fatura alto com o seu talento dentro de campo. A história da transferência frustrada do brasileiro para o Real Madrid ainda na infância, antes de estourar no Santos, já era conhecida e nesta quinta-feira (27), em entrevista ao podcast Podpah, o jogador revelou que a situação rendeu logo cedo o seu primeiro milhão.

“Fiquei lá (na Espanha) uns 3, 4 dias e o Real Madrid já agiliza tudo, ‘vai ficar, vai ficar’. A gente meio que assina um contrato, faz uma ficha para disputar um campeonato no sábado. Chega na quinta, eu tristão, vou treinar, e tava treinando super bem, fazendo muito gol, voando. Chego no meu pai e disse, ‘pai, quero ir embora, quero ficar aqui não’. Chorando, senti saudade do Brasil, da família, tinha 14 anos”, contou Neymar.

“E nisso meu pai negociando com o Santos. Lembro que o Wagner Ribeiro (empresário de Neymar na época) faz a proposta pro Santos, meu pai queria R$ 200 mil para voltar. O Wagner vai e coloca no contrato R$ 1 milhão. Meu pai fica desesperado, ‘não, Wagner, não faz isso, ele não vai aceitar’. O Marcelo Teixeira responde em dois minutos, ‘ok, pode voltar’. E aí foi meu primeiro milhão, com 14 anos.”

Depois de rejeitar o Real Madrid, Neymar estrearia como profissional em 2009, aos 17 anos, com a camisa do Santos. Ele permaneceu na equipe da Vila Belmiro até 2013, quando teve uma nova oportunidade para defender o Real. Mas acabou optando pelo Barcelona, apesar do salário inferior oferecido, conforme também revelou o jogador ao Podpah.

“A proposta do Real era um cheque em branco, eles falavam, o que você quiser a gente paga. Se eu fosse pro Real, ia ganhar três vezes mais, o Florentino (Perez, presidente do time madrilenho) sempre gostou de mim. Mas acabei optando pelo Barcelona, Ronaldinho jogou lá, meu sonho era jogar com o Messi.”

(Estadão Conteúdo)

