Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

A Fecomércio-RS se tornou uma das principais entidades de representação empresarial do País Foto: Divulgação A Fecomércio-RS se tornou uma das principais entidades de representação empresarial do País. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fecomércio-RS (Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul) completará 80 anos de fundação no domingo (3).

Criada em 1945, ela se tornou uma das principais entidades de representação empresarial do País, defendendo os interesses do setor terciário – responsável por mais de 50,6% do PIB gaúcho e por cerca de 1,7 milhão de empregos formais no Estado – e atendendo as comunidades através de seus braços sociais: o Sesc e o Senac.

Nas celebrações de aniversário, que já incluíram a realização da primeira edição da Semana S do Comércio, em maio, e o lançamento de um Prêmio de Jornalismo, está uma confraternização marcada para terça-feira (5), na sede da entidade, em Porto Alegre.

“Celebramos, com muita alegria, uma história escrita por muitos nomes, marcada por trabalho, desafios, conquistas e transformações que nos ajudaram, enquanto setor, a crescer e nos fortalecer. Enquanto olhamos para trás, fazendo um balanço dessas oito décadas de atuação, também nos voltamos para o futuro com o compromisso de seguir, com bases fortes, defendendo os interesses do setor terciário e da comunidade gaúcha como um todo”, afirmou o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, que está à frente da Federação desde 2014.

“Ao completarmos 80 anos, há muito a relembrar, a agradecer e, também, muito ainda por fazer. O compromisso que fica é de que seguiremos firmes e atuantes, ao lado da comunidade gaúcha, na busca por um Estado e por um País melhor”, prosseguiu Bohn.

“A conquista da Casa do Comércio Gaúcho, nossa sede no bairro Anchieta, em Porto Alegre, inaugurada em 2022, foi outro passo transformador, que possibilitou ampliar a nossa atuação e permite que os trabalhos da Federação, do Sesc e do Senac sejam executados de forma mais eficiente”, ressaltou Bohn.

