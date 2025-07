Polícia RS reduz o número de mortes violentas e avança de oitavo para quarto Estado com menos crimes desse tipo no País

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

O Estado registrou 15 casos de mortes violentas por 100 mil habitantes em 2024

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 destacam a redução do número de mortes violentas intencionais no Rio Grande do Sul, que incluem homicídios dolosos, latrocínio e agressão seguida de morte. Com taxa de 15 casos por 100 mil habitantes em 2024, o Estado passou da 8ª posição em 2018 (taxa de 22,3 casos por 100 mil habitantes) para a 4ª no ano passado entre os menos violentos no País nesses tipos de crimes.

A taxa de 15 casos de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes em 2024 foi a menor no Rio Grande do Sul em toda a série histórica informada pelo Anuário, iniciada em 2012. O documento também destaca positivamente o RS em relação a outros crimes, como a menor taxa de roubos de celulares do País.

Em números absolutos, foram 1.687 vítimas no ano passado, contra 1.982 em 2023, quase 15% a menos. Em todo o Brasil, foram 44.127 crimes violentos em 2024, uma média de 20,8 a cada 100 mil habitantes.

“A redução geral de mortes violentas no Rio Grande do Sul é explicada pelos investimentos em equipamentos, viaturas e no reforço do efetivo com foco no planejamento, na integração, inteligência e prevenção. São medidas do governo com foco no cidadão e que contribuíram para a melhoria, inclusive, na percepção de segurança dos gaúchos”, afirmou o governo do Estado.

2025-07-30