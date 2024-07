Notícias Fecomércio-RS inicia a entrega de cartões alimentação para trabalhadores em municípios atingidos pelas cheias

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Entrega simbólica do primeiro cartão aconteceu hoje em Porto Alegre. Foto: Sérgio Rosa Foto: Sérgio Rosa

Para contribuir com a recuperação do Rio Grande do Sul após a tragédia climática que acometeu o estado no mês de maio, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac iniciou nesta quarta-feira a entrega de cartões alimentação para trabalhadores de municípios atingidos. Em cerimônia realizada no início da tarde em Porto Alegre, o primeiro dos 4 mil cartões alimentação foi entregue de forma simbólica.

A campanha, lançada em maio, já beneficiou mais de 4 mil pessoas e é voltada a funcionários das empresas de comércio, serviços e turismo além dos sindicatos filiados à Fecomércio-RS nos municípios em calamidade pública. Cada contemplado terá direito a uma cesta básica por mês, durante o período de quatro meses, totalizando em um número de 16 mil cestas doadas.

Para o presidente do Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, a Fecomércio, como entidade representativa do setor terciário, tem trabalhado para retomada das atividades do Estado como um todo. “Este é o momento de nos unirmos e trabalharmos para nos reestabelecer. E, nesse cenário, a atuação das entidades de forma articulada é fundamental”, defende Bohn.

O sistema vem atuando em diversas frentes, tanto em questões humanitárias, quanto no diálogo com os poderes públicos, pedindo medidas que auxiliem a recuperação do Rio Grande do Sul. Entre as medidas humanitárias realizadas, a Federação lançou o “Comércio Solidário”, parte do projeto Tchê Acolhe Fecomércio-RS, englobando uma série de ações, como os cartões alimentação.

