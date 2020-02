O conselho deliberativo da FUP (Federação Única dos Petroleiros), que reúne entidades sindicais de todo o País, decidiu recomendar a suspensão provisória da greve. A interrupção da paralisação ainda precisa ser votada em assembleias realizadas pelos sindicatos de cada Estado.

O objetivo da suspensão temporária é, segundo nota divulgada pela federação, permitir que a comissão de negociação da entidade participe nesta sexta-feira (21) de uma reunião de mediação no TST (Tribunal Superior do Trabalho), com representantes do Ministério Público do Trabalho.

“O indicativo destaca ainda que a greve será retomada, caso não haja avanços na mediação feita pelo Tribunal”, afirmou a FUP em nota divulgada na noite de quarta-feira (19).