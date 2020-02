No ano, o lucro da estatal antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda ajustado) chegou a R$ 129,249 bilhões – aumento de 12,5% em relação a 2018.

Por outro lado, as receitas líquidas somaram R$ 302,245 bilhões em 2019, uma queda de 2,6% em relação ao observado em 2018 (R$ 310,255 bilhões). A companhia justificou a redução por conta da queda do preço do petróleo do tipo Brent, redução na receita de derivados do petróleo – já que estes foram vendidos com preços menores – e diminuição nas receitas das unidades que a estatal tem no exterior.