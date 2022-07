Acontece Federação Gaúcha de Futebol promove o evento “Conversando com Abel Braga”

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

O ingresso para clubes filiados à FGF custa R$ 70,00; para o público em geral, R$ 100,00. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com o intuito de compartilhar conhecimento e conectar clubes, dirigentes, torcedores e o público em geral, o FGF Conecta apresenta o evento “Conversando com Abel Braga”. Multicampeão como treinador, Abel estará presente no auditório da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) no dia 15 de julho, a partir das 17h, para a palestra “O futebol brasileiro: da base ao profissional”.

O evento será apresentado pelo Doutor em ciências do desporto e Mestre em ciência do movimento humano, professor José Cicero Moraes, e a mediação ficará por conta da jornalista Christiane Matos e do jornalista Luiz Carlos Reche.

Abel Braga começou no futebol como zagueiro nos anos 1970, defendendo grandes clubes como Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e o Paris Saint-Germain, da França. Como treinador, comandou dezenas de clubes. Seus maiores títulos foram a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2006 pelo Internacional e o Brasileirão de 2012 pelo Fluminense. Recentemente, Abel confirmou a aposentadoria da função de treinador, com a expectativa de seguir no futebol como coordenador.

Com foco no aprendizado sobre a transição das categorias de base ao time principal, a palestra terá o objetivo de capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos, visando o aperfeiçoamento dos processos através da troca de experiência com um técnico de alto nível do futebol brasileiro.

As vagas são limitadas e devem ser garantidas pelo site.

