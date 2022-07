Acontece “Latidos & Cantados”: evento beneficente reúne músicos em prol da causa animal

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

As doações serão destinadas a animais de rua resgatados por ONGs parceiras. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Diante do alto custo das rações, shampoos, remédios e demais itens de necessidade básica para a manutenção da saúde e da higiene dos animais, acontecerá no dia 16 de julho o evento beneficente “Latidos & Cantados”. O projeto vai reunir bandas e músicos do cenário baiano a fim de criar uma mobilização em prol da causa animal.

A partir desta sexta-feira (08), serão instalados pontos de arrecadação de ração na cidade de Salvador. No dia do show, as bandas Benedito Meia-Légua, BlackBirds e Jack Roll, mais os convidados Celson Dutra e Serafim, se apresentarão na Associação Cultural “Jazz na Avenida”, localizada na Av. Simon Bolívar, 156 – Armação.

A entrada no evento se dará mediante doação de ração para cachorro ou gato ou contribuição via Pix solidário, para auxiliar na alimentação e cuidados com os animais de rua beneficiados pelas ONGs parceiras.

