Esporte Federação Gaúcha de Futebol promove seminário sobre respiração funcional e performance de atletas

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo site conecta.fgf.com.br. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com o intuito de compartilhar conhecimentos e conectar clubes, dirigentes, torcedores e o público em geral, o nono evento do projeto “Conecta”, realizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), terá como tema “Respiração funcional e performance de atletas”. O seminário será realizado no dia 31 de agosto, das 18h30 às 21h30, no auditório da FGF.

Os convidados palestrantes são o médico especialista em Ortopedia e Traumatologia e Medicina do Esporte Luciano Ramires e o médico especialista em Otorrinolaringologia, mestre em Ciências Médicas e presidente da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, Carlos Alberto Brinckmann. O evento conta com a mediação do mestre e doutor em Epidemiologia e professor associado da UFRGS Paulo C. Petry.

Público em geral: até 22 de agosto, R$ 70; após, R$ 100.

Clubes filiados à FGF: até 22 de agosto, R$ 50; após, R$ 70.

Cronograma

Dr. Carlos Brinckmann – das 18h30 às 19h30

A importância da respiração nasal no esporte;

Treinamento da respiração funcional;

Como identificar um respirador disfuncional;

Controle emocional através da respiração.

Perguntas – das 19h30 às 19h50

Dr. Luciano Ramires – das 20h às 21h

O paradoxo da respiração – como respirar mais diminui a oxigenação tecidual;

Treinamento respiratório que simula a altitude;

Alterações fisiológicas do treinamento que simula a altitude;

Protocolos de respiração no futebol.

Perguntas – das 21h às 21h20

