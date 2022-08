Esporte Copa do Mundo vive estado de incerteza e preocupação crescente a 100 dias da estreia

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Catar ainda não revelou planos concretos sobre o tipo de experiência que os torcedores podem esperar durante suas visitas ao país. Foto: Divulgação Catar ainda não revelou planos concretos sobre o tipo de experiência que os torcedores podem esperar durante suas visitas ao país. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em uma cerimônia chamativa em 21 de novembro, incluindo o primeiro-ministro do país do Catar, juntaram-se ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, aos principais executivos do futebol e convidados para uma celebração. Eles se reuniram no extenso calçadão que abraça a orla cintilante de Doha, para revelar um relógio de contagem regressiva ornamentado e realizar um marco: o dia em que estavam comemorando foi precisamente um ano antes da abertura da Copa do Mundo de 2022.

Infantino, que agora mora no Catar, elogiou seus anfitriões. Ele disse que os preparativos para o Mundial – cerca de US$ 200 bilhões (R$ 1 trilhão) em investimentos desde que o país foi premiado em sediar o torneio em 2010 – foram incomparáveis: tão bons, de fato, que Infantino, um veterano administrador de futebol, declarou que “nunca havia testemunhado nada parecido com o que está acontecendo aqui”.

O discurso otimista pode agora descrever melhor algo que poucos no futebol viram antes: o estado de incerteza e preocupação crescente que envolve vários elementos do torneio que afetam torcedores, patrocinadores e emissoras.

Os organizadores do Mundial fizeram um pedido sem precedentes e impressionante para reagendar a data de início do torneio para dar ao Catar, como anfitrião, um lugar de destaque na partida de abertura, agora 20 de novembro. O pedido foi aprovado por unanimidade.

Mudar a data do jogo de abertura e o horário de início de outra partida para o dia seguinte atrapalhará os planos feitos por equipes, torcedores, patrocinadores, emissoras e até mesmo a equipe de marketing do torneio, que gastou milhões de dólares comprando espaço publicitário em todo o mundo para marcar a contagem regressiva de 100 dias para a Copa do Mundo – um dia agora adiantado – em sinalização envolvendo ônibus e táxis nas principais capitais do mundo.

“A mudança garante a continuidade de uma longa tradição de marcar o início da Copa do Mundo com uma cerimônia de abertura por ocasião da primeira partida entre os anfitriões ou os atuais campeões”, disse a Fifa em comunicado, sem detalhar por que não havia planejado a eventualidade durante nenhum dos 12 anos desde que o Catar recebeu os direitos de hospedagem pela primeira vez.

A mudança tardia no cronograma, no entanto, é apenas o último grande questionamento que está aumentando o ar de incerteza, dentro e fora da organização da Copa do Mundo do Catar, sobre a capacidade da pequena nação do Golfo – a menor para sediar um Mundial – de sediar o torneio.

A três meses do início, o Catar ainda não revelou planos concretos sobre o tipo de experiência que os torcedores podem esperar durante suas visitas ao país para acompanhar a competição, incluindo o que eles precisarão para entrar no país; onde ficarão quando chegarem; como a polícia lidará com violações das leis sobre comportamento em público; e onde e como os torcedores poderão consumir bebidas alcoólicas, um país muçulmano conservador onde a venda de álcool é rigidamente controlada e o consumo público é quase inexistente.

