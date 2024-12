Rio Grande do Sul Federação Israelita do Rio Grande do Sul elege nova presidência

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Daniela Russowsky Raad é a mulher mais jovem a assumir o cargo e a segunda na história da federação Foto: Divulgação

A FIRS (Federação Israelita do Rio Grande do Sul) elegeu uma nova presidência para o biênio 2025-2026. A presidência será assumida por Daniela Russowsky Raad, de 34 anos, a partir de janeiro, se tornando a mulher mais jovem a assumir o cargo e a segunda na história da federação. Novo mandato será com foco no combate ao antissemitismo e na contribuição com a sociedade.

Daniela já integra a atual gestão, com o presidente Marcio Chachamovich, ocupando agora o cargo de vice-presidente. A eleita expressou seu entusiasmo com a oportunidade.

“É uma honra e uma felicidade poder trabalhar mais intensamente pela nossa comunidade, ainda mais em tempos desafiadores. A comunidade judaica tem muito a oferecer, e estou certa de que, trabalhando juntos, podemos fortalecer nossos laços e garantir que os valores de respeito às diferenças, liberdade, tolerância e solidariedade sejam sempre defendidos”, afirmou a nova presidente.

A história pessoal de Daniela Russowsky Raad já reflete a diversidade, ela é neta de Daniel e Georgete Raad (seus avós paternos) e de Bóris e Clara Russowsky (seus avós maternos), descendendo assim tanto de judeus quanto de libaneses. Para ela, a tolerância e o respeito às diferenças não são apenas um tema de seu trabalho, mas uma parte fundamental de sua identidade.

“Em um momento em que a intolerância e o ódio são disseminados de forma irresponsável, é crucial que nos mantenhamos como uma voz ávida na defesa dos nossos valores fundamentais, como o respeito à vida e à liberdade. A diversidade é parte da nossa cultura e da nossa essência, enquanto comunidade”, relatou.

A nova gestão da FIRS tem como objetivo, além do combate ao antissemitismo, fortalecer a identidade judaica na região e promover a aproximação com diferentes comunidades, contribuindo para a sociedade em diversas áreas.

Confira a nova gestão

Vice-presidentes

Fernando Salama

Rafael Korman

Jacques Pricladnitki

Carlo Stifelman

Diretores

Cynthia Berlim

Daniel Soibelmann

Rodrigo Papaleo

Barbara Russowsky

Rafael Moris Eilberg

Georgia Raad

Regis Radin

Bernardo Press

Conselho Fiscal

Claudio Matone

Marcelo Chachamovich

Mauricio Sirotsky

Georgia Raad

Conselho

Sebastian Watenberg

Marcio Chachamovich

Albert Poziomyck

Zalmir Chwartzmann

Ricardo Russowsky

Mario Anspach

Iboty Ioschpe

2024-12-18