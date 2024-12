Rio Grande do Sul Polícia intensifica fiscalização nas rodovias federais do Rio Grande do Sul em decorrência das festas de final de ano

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é proporcionar maior segurança a motoristas e passageiros Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza reforço até o dia 25 de suas atividades nas rodovias federais do Estado em decorrência das festas de final de ano.

A PRF direcionará seu efetivo para fiscalização em trechos estratégicos das rodovias gaúchas, identificados de acordo com os dados estatísticos de sinistros. O objetivo é proporcionar maior segurança a motoristas e passageiros.

O trabalho será focado em ações que contribuem para redução da quantidade de acidentes e da violência no trânsito, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, utilização do dispositivo de retenção para crianças, entre outras. Atividades de educação para o trânsito também fazem parte das ações preventivas da PRF, trazendo mais consciência àqueles que circulam pelas rodovias.

Além das ações com foco na prevenção e na redução de acidentes, a PRF também reforçará o combate ao crime nos locais mais críticos.

Dicas para um trânsito seguro:

Sempre faça uma revisão no veículo: verifique pneus, inclusive o estepe, palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

Nas rodovias de pista simples, faróis devem ser acesos também durante o dia;

Mantenha a atenção na rodovia; observe as placas que indicam limites de velocidade e condições de ultrapassagem;

Utilize o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças (bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação);

Procure se informar sobre as condições do clima nos lugares por onde vai passar.

Direção sob chuva:

Mantenha sempre os faróis ligados;

Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade;

Se a chuva for muito forte, não insista! Procure um lugar seguro para estacionar e nunca pare no acostamento.

O maior fluxo de veículos na saída para o feriado de Natal deve se concentrar entre os dias:

20, sexta-feira: tarde e noite

21, sábado: manhã

24, terça-feira: manhã e tarde.

Já o movimento de retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de quarta-feira (25).

Restrição de tráfego entre os dias 24 e 1°

A Polícia Rodoviária Federal, visando a promoção da segurança viária, determina os períodos de restrição do trânsito de Veículos e Combinações de Veículos excedentes em peso e/ou dimensões aos limites máximos estabelecidos pela Resolução Contran nº 882/2021, em rodovias federais.

A restrição abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga, Combinações de Transporte de Veículos e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas, ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito ou Autorização Específica. A restrição abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples.

Dias e horários das restrições:

24/12, terça-feira, das 16h às 22h

25/12, quarta-feira, das 16h às 22h

31/12, terça-feira, das 16h às 22h

1°/01, quarta-feira, das 16h às 22h

O maior fluxo de veículos na saída para o feriado de Ano Novo deve se concentrar entre os dias:

27, sexta-feira: tarde e noite

28, sábado: manhã

31, terça-feira: manhã e tarde

O movimento de retorno, neste caso, deve ter fluxo aumentado durante o dia 5/1 (domingo).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-intensifica-fiscalizacao-nas-rodovias-federais-do-rio-grande-do-sul-em-decorrencia-das-festas-de-final-de-ano/

Polícia intensifica fiscalização nas rodovias federais do Rio Grande do Sul em decorrência das festas de final de ano

2024-12-18