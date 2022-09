Rio Grande do Sul Federasul e Unisinos lançam hub de inovação

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Transferência de conhecimento e criação de uma rede estadual estão entre os objetivos da parceria. Foto: Rodrigo W. Blum Foto: Rodrigo W. Blum

Incentivar conexões entre diversos atores para que, juntos, ampliem sua capacidade de inovação. Motivada por esse propósito, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) lançou um hub de inovação em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e sua Unidade de Inovação e Tecnologia (Unitec). A assinatura ocorreu nesta quarta-feira (14), durante o Tá na Mesa, que contou com a participação do reitor da Unisinos, padre Sérgio Mariucci.

O objetivo da iniciativa é ser um espaço de transferência de conhecimento entre as entidades filiadas à Federasul para a promoção do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Entre as atividades previstas para o hub, orientado pela Unisinos e pela Unitec, estão a criação de produtos e serviços inovadores, bem como o oferecimento de formação direcionada às necessidades das associações.

“Essa parceria é voltada para a curadoria e manutenção da nossa plataforma, mas é também uma abertura de caminhos para futuras ações. É um convênio que nos permite pensar outras ações nas áreas de educação e inovação”, explica o presidente da Federasul, Anderson Cardoso.

Além de dar visibilidade às filiadas, o hub de inovação será responsável por constituir uma rede estadual, permitindo que os parceiros encontrem os melhores talentos, ideias e recursos. E que, assim, consigam responder às demandas com maior assertividade. Atualmente, a Federasul tem mais de 80 mil empresas associadas e 170 associações filiadas.

“Uma universidade que entrega pesquisa, ensino e extensão tem a capacidade de transpor os muros acadêmicos e buscar, no mercado, uma relação de recíproco aprendizado. As empresas são, para as universidades, um laboratório em movimento, e as universidades são, para as empresas, fonte perene de atualização, fortalecimento e inovação. Buscamos provocar a transferência de conhecimento imediato no âmbito da pesquisa e da extensão a fim de produzir soluções ”, destaca o reitor.

Um dos diferenciais da parceria é a personalização: os projetos serão discutidos em conjunto com a instituição e pensados para os reais problemas que as entidades apresentam. A expectativa é de ampliar as contribuições da Unisinos para as empresas, as associações e a Federasul, visando inovações que promovam o desenvolvimento regional. A maioria das soluções será pensada por professores e pesquisadores da universidade, e também está prevista a participação de alunos.

