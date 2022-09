Rio Grande do Sul Palácio Piratini é iluminado com as cores do Rio Grande do Sul para comemorar a Semana Farroupilha

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Comemorações oficiais também contarão com os tradicionais desfiles de 20 de setembro em Porto Alegre Foto: Grégori Bertó / Palácio Piratini Comemorações oficiais também contarão com os tradicionais desfiles de 20 de setembro em Porto Alegre. (Foto: Grégori Bertó / Palácio Piratini) Foto: Grégori Bertó / Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Palácio Piratini está vestido de Rio Grande do Sul durante as próximas noites até terça-feira (20). A iluminação nas cores verde, vermelho e amarelo celebram a Semana Farroupilha. Além do Palácio, o Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) também recebeu a iluminação cênica.

Na última quarta-feira (14), ocorreu a cerimônia de acendimento da Chama Crioula, no Palácio Piratini, marcando o início da Semana Farroupilha. Na ocasião, o governador Ranolfo Vieira Júnior ateou fogo no candeeiro crioulo. A chama foi gerada em agosto deste ano, em Canguçu, e transportada por cavaleiros que percorreram as 30 regiões tradicionalistas do Estado até a capital.

20 de setembro

As comemorações também contarão com os tradicionais desfiles de 20 de setembro, que serão realizados na avenida Edvaldo Pereira Paiva (sentido Beira Rio/ Parque Harmonia), em Porto Alegre. O evento se inicia às 8h30, com o Desfile Cívico e Militar. Após, próximo às 9h30, ocorrerá o Desfile Temático e, para finalizar, às 10h15 será dada a largada do Desfile Tradicional.

Festejos Farroupilhas 2022

Outras informações sobre os Festejos Farroupilhas, que conta com a colaboração do governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, estão disponíveis neste link.

