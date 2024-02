Rio Grande do Sul Feira da Agricultura Familiar é sucesso no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Valor total das vendas alcançou mais de meio milhão de reais Foto: Divulgação FOTO: LUCAS UEBEL Foto: Divulgação

Entre os dias 31 de janeiro e 04 de fevereiro os veranistas e moradores de Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, puderam desfrutar de uma atração diferenciada. A Feira de Agricultura Familiar de Capão da Canoa, trouxe dos mais diversos locais do estado os produtos produzidos pela agricultura familiar. 65 expositores estiveram presentes trazendo um show de qualidade e de diversidade de produtos.

A feira foi realizada pela FETRAF-RS e contou com o apoio da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária de Capão da Canoa, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do RS, Emater, Universidade do Rio Grande e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Além de patrocínio da Cresol, BRDE e Caixa Econômica Federal.

Os cinco dias de feira também foram recheados de atrações deixando o ambiente diverso e atrativo. Durante o dia a Cozinha Show, atração da Emater-RS, atraiu o público para acompanhar as receitas que são feitas ao vivo, com produtos da agricultura familiar. Durante a noite diversas atrações musicais embalaram os expositores e os visitantes que andavam pela feira e que aproveitavam a praça de alimentação disponível no local.

Os cinco dias de feira consolidaram o evento no litoral gaúcho e garantiram espaço para uma nova edição no próximo ano. O acumulado de vendas fechou em R$517.607,41 mostrando a potência da agricultura familiar e a sua importância econômica e também cultural.

Porém o sucesso se mede principalmente pela satisfação dos consumidores em adquirir produtos de qualidade, produção sustentável e que carregam a excelência do campo. A aquisição dos produtos com o contato direto com os produtores é o grande diferencial das feiras aproximando o meio urbano do meio rural e fomentando o intercâmbio cultural dos agricultores poderem mostrar seu produto e também sua vida, rotina e como eles são feitos.

Para o secretário geral da FETRAF-RS e Coordenador da Feira de Capão da Canoa, Luiz Carlos Scapinelli, “os cinco dias de feira foram um grande sucesso! Nós pudemos acompanhar de perto os agricultores e agricultoras felizes vendendo seus produtos e do outro lado os consumidores satisfeitos por levarem para casa produtos que só a agricultura familiar tem. Estamos ansiosos pelas próximas edições que com certeza se consolidarão nos próximos anos.

Feira da Agricultura Familiar é sucesso no Litoral Norte gaúcho

2024-02-08