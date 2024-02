Inter Gurias do Inter vencem na estreia do Brasileirão Sub-20

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando viaja para enfrentar o Santos, às 15h, no CT Rei Pelé Foto: Luiza Diniz/Inter Foto: Luiza Diniz/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A equipe Sub-20 das Gurias Coloradas iniciou a caminhada rumo ao tricampeonato brasileiro. Nesta quarta-feira (07), o time recebeu o América-MG, no Sesc, para o duelo de estreia na competição. Com gols de Gabi Inácio, Joana e Myka, duas vezes, as Coloradas golearam as Spartanas pelo placar de 4 a 0.

As Gurias Coloradas abriram o placar logo no início da primeira etapa. Aos 6 minutos, Milenna lançou a bola nos pés de Gabi Inácio, que mandou direto para o fundo das redes. Aos 13 minutos, a recém-chegada Joana chutou da entrada da área, carimbando um golaço para as donas da casa.

No segundo tempo, mantendo a superioridade, as Gurias foram a campo buscando ampliar a vantagem. E foi dos pés de Myka que veio o terceiro gol alvirrubro. Aos 12 minutos, Ketlin cruzou na área para a camisa 7 colorada mandar no canto direito da goleira. E bastou apenas dois minutos para Myka brilhar novamente. Gi Bet deu passe certeiro para a volante marcar o quarto gol, fechando a goleada colorada na estreia.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando viaja para enfrentar o Santos, às 15h, no CT Rei Pelé.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/gurias-do-inter-vencem-na-estreia-do-brasileirao-sub-20/

Gurias do Inter vencem na estreia do Brasileirão Sub-20

2024-02-08