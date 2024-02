Inter Alan Patrick leva o terceiro amarelo e desfalca o Inter contra o São José no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Meia (foto) foi punido na vitória sobre o Santa Cruz Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Alan Patrick é a mais nova baixa do Inter. O camisa 10 acabou punido com o cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz na noite desta quarta-feira (07) pelo Gauchão. Como estava pendurado com duas advertências, cumprirá suspensão diante do São José-RS no domingo (11).

A punição do capitão colorado ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo. O meia fez falta por trás em Amaral e foi amarelado pelo árbitro Anderson Daronco.

Independentemente da suspensão, o camisa 10 já não atuaria no fim de semana por conta do gramado sintético do Passo D’Areia. O técnico Eduardo Coudet preservará os principais jogadores e mandará a campo uma equipe reserva na próxima rodada do estadual.

Com a vitória em Santa Cruz do Sul, o Inter soma 13 pontos e está em segundo lugar no Gauchão. Na próxima rodada, o time de Eduardo Coudet enfrenta o São José-RS. A partida será disputada no domingo, às 19h, no Passo D’Areia.

2024-02-08