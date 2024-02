Inter Técnico do Inter é provocado por torcedor após entrevista em Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Enquanto se dirigia para encontrar o restante do grupo, o argentino (foto) ouviu um torcedor alfinetá-lo Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional . (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Após falar sobre a vitória por 2 a 0 em cima do Santa Cruz pelo Gauchão, o técnico do Inter, Eduardo Coudet, escutou a provocação de um gremista. O fato ocorreu na entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (07), no estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul.

Enquanto se dirigia para encontrar o restante do grupo, o argentino ouviu um torcedor alfinetá-lo. “E aí, Coudet! Está preparado para perder o Gre-Nal?”.

Coudet não entendeu direito e se aproximou da grade. O torcedor repetiu a provocação e o treinador respondeu. “Que cômico, hein? Haha… Quando tem público tem de falar para ver se riem. Que graça”, respondeu o argentino.

Não houve qualquer tipo de conflito. O treinador seguiu o caminho para encontrar os comandados e rumar ao ônibus para voltar a Porto Alegre.

