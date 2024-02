Grêmio Grêmio confirma lesão de Nathan Fernandes

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Jovem sofreu entorse no tornozelo direito na vitória sobre o Novo Hamburgo Foto: Renan Jardim/Grêmio Foto: Renan Jardim/Grêmio

O atacante Nathan Fernandes, de 18 anos, sofreu uma entorse no tornozelo direito e é mais uma baixa no Grêmio. Não houve ruptura dos ligamentos, mas o jovem apresenta um edema no local. O jogador está em tratamento com a fisioterapia e fica indisponível para os próximos compromissos do Grêmio.

A lesão de Nathan Fernandes aconteceu antes do segundo gol da vitória sobre o Novo Hamburgo na última terça-feira pelo Campeonato Gaúcho. O atacante teve uma torção no tornozelo no pênalti sofrido, no começo do segundo tempo, convertido por João Pedro Galvão.

O técnico Renato Portaluppi, dessa forma, conta com quatro lesionados neste início de 2024. Afinal, Nathan Fernandes, Soteldo, Cuiabano e Carballo sofreram contusões nas últimas semanas e devem ser desfalques nos próximos compromissos da temporada.

O Grêmio entra em campo no próximo sábado (10), diante do São Luiz, às 16h30min, na Arena, pela sétima rodada do Gauchão. Assim, os jogadores tricolores vão em busca da sexta vitória na competição. O Imortal está na primeira colocação, com 15 pontos conquistados.

