Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Apenas aquecimento foi aberto à imprensa no CT Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Apenas aquecimento foi aberto à imprensa no CT Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A manhã desta quinta-feira (08) foi de trabalho para o Grêmio no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. No sábado (10), às 16h30, o Tricolor enfrenta o São Luiz, de Ijuí, na Arena, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, buscando manter a liderança isolada da competição.

Apenas os primeiros 20 minutos de aquecimento foram abertos à imprensa. Na sequência, os portões foram fechados para que o técnico Renato Portaluppi começasse a montar a equipe para o jogo contra o Zangão.

Na quarta-feira (07), o Departamento Médico do Tricolor informou que o atacante Nathan Fernandes sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o jogo da última terça-feira, contra o Novo Hamburgo. Por apresentar dores e edema significativo no local afetado, o jogador será desfalque para sábado. Ele já iniciou tratamento intensivo com a equipe de fisioterapia do Clube.

A partir das 10h desta sexta-feira (09), o grupo realiza o último treino antes do jogo. A movimentação será com portões fechados à imprensa.

