Por Redação O Sul | 16 de março de 2024

Evento tem atividades no bairro Vila Nova, Zona Sul da cidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Aberta oficialmente na sexta (15), a Feira da Produção Rural de Porto Alegre chega ao seu terceiro e último dia neste domingo com uma série de atrações no Centro de Eventos Ervino Besson – avenida João Salomoni nº 1.340, bairro Vila Nova (Zona Sul). As atividades integram a programação da “FestPoa Rural”, divulgada no site festpoarural.com.br.

Das 10h às 22h, os visitantes poderão percorrer 30 expositores com produtos orgânicos e convencionais da agricultura familiar. Os itens incluem legumes, verduras, frutas, ovos, temperos, queijos, mel, pães, bolos, pizzas, biscoitos, pastas, sucos, bebidas vegetais, cervejas, sorvete, geleias, conservas e doce-de-leite.

A feira também conta com bancas de artesanato e cultura indígena, além de áreas de entretenimento infantil, alimentação, equipamentos e insumos agropecuários e práticas sustentáveis, como placas fotovoltaicas, soluções para a gestão de resíduos e biodigestor.

A FestPoa Rural integra as comemorações do aniversário de 252 anos de Porto Alegre e tem um palco cultural com performances de Guri de Uruguaiana, Shana Muller, Débora Madrid, Companhia Atmosfera, “Tributo a Tim Maia” (com Tonho Crocco), invernada mirim e juvenil da Fazendinha Farroupilha, entretenimento para a gurizada com a Turma do Sassaricó e Festival de Cultura Kombina.

O público também pode participar de oficinas práticas de churrasco, costura a mão, sal temperado, doces caseiros, montagem de acampamento escoteiro, educação empreendedora e de culinária, com o preparo de receitas utilizando os ingredientes encontrados na feira. Haverá, ainda, uma roda de conversa com aldeias indígenas, representando as etnias Guarani, Kaingang e Charrua.

A realização é da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais) em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGov) e com apoio da pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet), Sindicato Rural de Porto Alegre, Associação dos Produtores Agroecológicos da Região Metropolitana de Porto Alegre (Rama) e Emater-RS.

“Este é mais um investimento de tantos que temos feito na valorização e fomento à área rural. Compramos equipamentos, insumos, kits de irrigação e investimos em infraestrutura e pessoal para qualificar o atendimento aos produtores. Hoje, além de um importante espaço para escoamento dos produtos, é um momento de celebrarmos tudo isso”, destaca o secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo.

Para a presidente da Associação Porto Alegre Rural, Rosélia Araújo Viana, o evento é um importante momento para a comunidade rural: “A presença de autoridades, produtores rurais e membros da sociedade civil demonstra o apoio ao trabalho dos agricultores da cidade. O objetivo é fortalecer a produção rural e oferecer oportunidades para os moradores urbanos conhecerem nosso trabalho”.

Feira do Peixe

Organizada pela Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política em parceria com entidades do segmento, a 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre terá 36 bancas de pescados e duas de alimentação no Largo Glênio Peres (Centro Histórico) durante a última semana de março. O evento será lançado neste domingo (17) com festa na Ilha da Pintada.

(Marcello Campos)

