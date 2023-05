Dicas de O Sul Feira de empreendedorismo jovem ocorre no shopping Iguatemi, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

A Feira de Miniempresas é um evento realizado desde 1994 no Shopping Iguatemi como parte integrante do Programa Miniempresa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Feira de Empreendedorismo Jovem acontece no sábado (27) e domingo (28) no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e faz parte do programa “Miniempresa” onde jovens do ensino médio aprendem a criar uma empresa e passam por uma imersão em economia e negócios.

O trabalho voluntário é uma força transformadora que impulsiona mudanças positivas na sociedade. Uma manifestação dessa força está presente na Feira de Miniempresas. Por meio do envolvimento de voluntários em sala de aula, o programa “Miniempresa” capacita jovens e culmina em uma experiência única dentro do shopping, onde os estudantes têm a oportunidade de vender seus produtos e demonstrar todo o seu potencial como empreendedores.

A Feira de Miniempresas é um evento realizado desde 1994 no Shopping Iguatemi como parte integrante do Programa Miniempresa, da Junior Achievement Rio Grande do Sul e que conta desde então com o patrocínio do shopping Iguatemi e nesta edição do programa também com o patrocínio da Gerdau e da Docile.

Neste semestre, mais de 900 estudantes do 2º ano do ensino médio estão realizando o programa em todo o Estado, sendo mais de 400 de 17 escolas de Porto Alegre e Região Metropolitana envolvidos com a Feira no Iguatemi.

Dentro do shopping, eles montam estandes para exibir seus produtos e interagem diretamente com o público. A feira se torna um ambiente propício para a aplicação prática do conhecimento adquirido, permitindo que os jovens experimentem os desafios e as recompensas do mundo empresarial.

Ao final da Feira, os jovens empreendedores conferem faturamento, lucros e despesas. O equivalente a impostos de cada miniempresa é destinado a uma ONG. No ano passado, 30 miniempresas doaram R$ 48 mil reais para entidades filantrópicas juntas, e 12% deste valor (R$ 6.000) foi doado para a própria JA Rio Grande do Sul pelos adolescentes.

O Programa é acompanhado por profissionais voluntários das áreas de Marketing, Finanças, Recursos Humanos e Produção. Durante o Miniempresa, são explicados os fundamentos da economia de mercado e da atividade empresarial através do método Aprender-Fazendo, onde cada participante se converte em um miniempresário.

“O voluntariado em sala de aula é fundamental para o sucesso da Feira de Miniempresas. Os voluntários fornecem orientação valiosa, compartilham experiências do mundo dos negócios e ajudam os participantes a desenvolver habilidades essenciais, como planejamento, tomada de decisão e trabalho em equipe. Ao longo do programa, os jovens têm a oportunidade de transformar suas ideias em ação, criar e fabricar seus produtos. A Feira de Miniempresas é uma prova tangível de como o trabalho voluntário pode gerar um impacto transformador na vida dos jovens empreendedores e na sociedade em geral. Essa jornada de aprendizado mostra o potencial dos jovens quando eles são capacitados e incentivados”, afirma Aline Neglia, diretora executiva da Junior Achievement no RS.

A feira é promovida pela Junior Achievement RS, considerada a maior organização de educação prática em economia e negócios do mundo e que foi indicada pelo segundo ano consecutivo ao Prêmio Nobel da Paz. Criada nos Estados Unidos, em 1919 e no Rio Grande do Sul em 1994, o sucesso da iniciativa garantiu a expansão do modelo gaúcho para todo o Brasil.

Hoje, a ONG capacita em média 50 mil alunos por ano no Estado, com uma abordagem econômico-prática, através da parceria entre escolas e voluntários, que dedicam parte de seu tempo ensinando e compartilhando suas experiências com os alunos. A Feira acontece no sábado das 10h às 22h, e no domingo das 11h às 20h, em frente ao hall da Cobasi, no 1º piso do shopping.

