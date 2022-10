Porto Alegre Feira do Livro celebra 250 anos de Porto Alegre na Praça da Alfândega

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











De 28 de outubro até 15 de novembro, 71 expositores e mais de 150 autores irão recepcionar o público no Centro Histórico Foto: PMPA/Divulgação De 28 de outubro até 15 de novembro, 71 expositores e mais de 150 autores irão recepcionar o público no Centro Histórico. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começa nesta sexta-feira a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. De 28 de outubro até 15 de novembro, 71 expositores e mais de 150 autores irão recepcionar o público no Centro Histórico. Será a primeira edição do evento completamente presencial desde o início da pandemia de covid. A abertura oficial ocorre nesta sexta-feira, às 18h, no Teatro Carlos Urbim.

Ao longo de quase 20 dias de feira serão realizadas 552 sessões de autógrafos. Entre os nomes confirmados estão o ator Lázaro Ramos; a zen budista monja Coen; Letícia Wierzchowski, autora da obra “A Casa das Sete Mulheres”, que deu origem à série homônima; a escritora Noemi Jaffe, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura; e o rapper MV Bill. Destaque também para Cida Bento, Eduardo Spohr, Eduardo Bueno, o ex-patrono Luís Augusto Fischer, Renato Noguera e Patrícia Portela.

Com o slogan “Uma boa festa tem história”, esta edição celebra os 250 anos da capital dos gaúchos e tem como patrono o poeta Carlos Nejar. A realização é da Câmara Rio-Grandense do Livro, com apoio da prefeitura. Entre as atividades previstas estão saraus, apresentações musicais, mesas de discussão e exposições fotográficas, entre outras.

O horário de visitação para a área geral é diariamente das 12h30min às 20h. A Área Infantil e Juvenil terá, novamente, horário maior, das 10h e às 20h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre