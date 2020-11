Porto Alegre Feira do Livro: contações de história migram para o meio virtual

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação)

Dentre os eventos da Feira do Livro, sempre estão as contações de histórias voltadas para o público infantil. Este ano, em formato virtual, as atividades para os pequenos também tiveram adaptações. As bancas de livros, apresentações e contações de histórias chamavam atenção das crianças que circulavam pela Praça da Alfândega nas edições anteriores da Feira do Livro de Porto Alegre. Agora, a atenção dos pequenos precisou ser redirecionada para o meio virtual.

“Todo dia a gente tem uma programação. A gente juntou alguns materiais que a gente já tinha, vídeos que já havíamos produzido, alguns outros nós encomendamos e também acabamos gravando”, revelou a coordenadora de eventos de editora infantil, Gisella Cassol.

Para Bárbara, contadora de histórias há mais de 20 anos, o novo formato veio para ficar, mas não substitui a experiência presencial, com interações com as crianças. “É essencial o olho no olho. O contador de histórias precisa de um feedback, quando ele está contando. Ele precisa do olhar das crianças, não existe a quarta parede, tu interage, tu olha, tu interfere e sente o ritmo, quem te dá o ritmo é o público”, comentou a contadora de histórias, Bárbara Catarina.

Por outro lado, os vídeos com as contações e oficinas ficam disponíveis por um período de tempo mais amplo e podem ser utilizados como material educativo. Além disso, o principal papel das histórias segue sendo cumprido, aproximando crianças da literatura.

“A contação de histórias é uma grande vitrine para a literatura. No QG ou mesmo on-line, as professoras, os pais, gostam daquela história e perguntam: Onde tem esse livro? Quem é este escritor? E daí vão procurar, é assim que funciona”, destacou Bárbara.

A programação infantil completa pode ser conferida no site da Feira do Livro.

