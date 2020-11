Tribunal mantém o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel

O Tribunal Especial Misto, formado por desembargadores e deputados, decidiu nesta quinta-feira (05), por unanimidade, prosseguir com o processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC).

A sessão durou aproximadamente quatro horas. Por maioria (seis votos a quatro), também ficou decidido que Witzel e sua família deverão deixar o Palácio das Laranjeiras, sede do governo fluminense. O prazo para ele sair do local é de dez dias a partir do acórdão.

Todos os componentes do tribunal também votaram para que seja descontado um terço do salário de Witzel. O governador afastado recebeu, em outubro, R$ 14.621,33. A previsão é de que a remuneração líquida caia para R$ 9,7 mil.

Após a decisão, Witzel fez uma publicação em uma de suas redes sociais. Ele disse que está sendo acusado sem provas. “Nem mesmo Jesus Cristo teve um julgamento justo, mas cumpriu seu propósito. Não tenho dúvida de que a verdade prevalecerá. Infelizmente, a política tem usado o processo penal e o impeachment para afastar aqueles que não conseguem derrotar nas urnas”, afirmou.

O governador afastado é acusado de chefiar um esquema de desvio de dinheiro na área da saúde em meio à pandemia de coronavírus.