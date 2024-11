Porto Alegre Feira do Livro de Porto Alegre: Assembleia Legislativa lança publicação sobre as raízes da cultura gaúcha

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Sessão está marcada para as 19h desta terça-feira no estande do Parlamento. (Foto: Marcos Eifler/Arquivo AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O estande da Assembleia Legislativa gaúcha na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre será palco, a partir das 19h desta terça-feira (19), para o lançamento da publicação “Influência”. Coordenada pelos pesquisadores Eduardo Rocha e Henrique Fagundes da Costa, a obra explora eventos históricos e elementos culturais que moldaram a identidade do Estado.

O livro aborda desde os primeiros contatos entre colonizadores e povos originários até a consolidação do gaúcho como figura representativa da região. Tópicos como a presença do cavalo e do gado, centrais para a economia e o cotidiano no Pampa, ganham destaque.

Apoiador da iniciativa, o deputado estadual Marcus Vinícius de Almeira (PP) ressalta: “Conhecer as nossas raízes culturais é fundamental para entendermos de onde viemos e o que nos torna únicos como povo”.

A obra inclui fotografias de Eduardo Rocha, que complementam o texto com registros das paisagens e eventos históricos mencionados. “Queremos mostrar como essas interações e processos ajudaram a construir a figura do gaúcho e sua relação com o território”, acrescenta o pesquisador Henrique Fagundes da Costa.

Outro ponto abordado é a relação entre os gaúchos e o ambiente natural, marcada pela adaptação aos desafios do pampa. Conforme o parlamentar, o trabalho ajuda a resgatar valores que muitas vezes ficam esquecidos: “Essa publicação é uma oportunidade para nos reconectarmos com a história e preservarmos as tradições que moldam a identidade do Rio Grande do Sul”.

“Influência” é o segundo projeto editorial organizado pelo gabinete do parlamentar, que já publicou a cartilha “Símbolos do Rio Grande do Sul” (2023). Almeida finaliza:

“Iniciativas como essa reforçam nosso compromisso em manter viva a memória cultural do Rio Grande do Sul. Estamos construindo um legado de valorização cultural que servirá como referência para as próximas gerações. O evento desta terça-feira promete atrair leitores, pesquisadores e entusiastas da cultura gaúcha”.

Prêmio Lila Ripoll

Em solenidade realizada na sexta-feira (15) no Teatro Carlos Urbim da Feira do Livro de Porto Alegre, foram entregues os troféus da edição 2024 do Prêmio Lila Ripoll de Poesia, promovido pela Assembleia Legislativa. O certame recebeu centenas de inscrições para a sua 18ª edição, incluindo candidatos de todo o Brasil e do Exterior.

A honraria tem por finalidade estimular o desenvolvimento cultural e a criação artística, por intermédio da divulgação e valorização da poesia dedicada a causas sociais e questões de gênero. Também tem por objetivo proporcionar visibilidade a novos talentos literários.

As três melhores poesias classificadas receberam medalha, certificado e prêmio em dinheiro nos valores de R$ 3.660, R$ 2.615 e R$ 1.570, respectivamente. Outras dez selecionadas pela Comissão Julgadora receberam certificado de menção honrosa. A lista de vencedores pode ser conferida no site al.rs.gov.br/lilaripoll.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/feira-do-livro-de-porto-alegre-assembleia-legislativa-lanca-publicacao-sobre-as-raizes-da-cultura-gaucha/

Feira do Livro de Porto Alegre: Assembleia Legislativa lança publicação sobre as raízes da cultura gaúcha

2024-11-18