Rio Grande do Sul Após cratera se abrir na Freeway, concessionária informa bloqueio total do trecho para reparo

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

O incidente gerou mais de 40 quilômetros de congestionamento no domingo. Foto: Reprodução O incidente gerou mais de 40 quilômetros de congestionamento no domingo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A CCR ViaSul, concessionária que administra a Freeway, decidiu, na noite desta segunda-feira (18), bloquear totalmente as pistas no sentido Litoral-Porto Alegre no km 45, em Glorinha (RS). No domingo (17), na volta do feriadão da Proclamação da República, uma cratera de cinco metros de profundidade se abriu na rodovia entre os quilômetros 46 e 47, no sentido Litoral-Porto Alegre. Por conta do buraco, as três pistas da BR-290 foram bloqueadas e os carros só tinham passagem pelo acostamento.

A concessionária CCR ViaSul informou que o problema foi causado pelo rompimento de uma galeria subterrânea que, devido à sua idade, cedeu, criando um grande buraco no asfalto. O incidente gerou mais de 40 quilômetros de congestionamento.

Em razão do bloqueio, os veículos são desviados para duas faixas no contrafluxo da rodovia, na direção Porto Alegre-Litoral, retornando no km 48 ao sentido da Capital. Já os motoristas que seguem em direção a Osório têm a disposição duas faixas: a pista e o acostamento externo. No trecho com desvio, o limite de velocidade é de 40 km/h.

Ao longo da segunda-feira, as equipes da concessionária atuaram na escavação do local para encontrar a origem do problema, encontrando uma fenda no sistema de drenagem subterrânea. A partir de agora, serão executados os serviços de concretagem e, posteriormente, a aplicação do reaterro.

Na sequencia serão aplicadas as camadas de pavimento e, por fim, a sinalização e liberação da via. O local está sinalizado e as equipes operacionais da concessionária atuam na orientação dos motoristas.

