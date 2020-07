Porto Alegre Feira do Livro de Porto Alegre deste ano será online

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

A Feira do Livro de Porto Alegre será totalmente online neste ano, conforme o presidente da Câmara Riograndense do Livro, Isatir Bottin Filho. É a primeira vez em 66 anos de evento que não há previsão de atividades presenciais na Praça da Alfândega, decisão tomada devido aos riscos de disseminação do coronavírus.

A feira acontece entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro. A programação está sendo elaborada e ainda não tem data para ser lançada.

Uma plataforma está sendo criada para concentrar as atividades. Eventos como bate-papos e encontros com autores devem acontecer por lives. A venda do livro será por e-commerce, e a Câmara trabalha para auxiliar os livreiros que não tenham sites próprios para desenvolverem seus marketplaces. A plataforma irá direcionar os compradores.

A Câmara conta com auxílio do Sebrae, que vai orientar os livreiros na criação dos sites. “Alguns associados já tem [o site] pronto, mas a maioria é de pequeno porte, não tem o foco no digital”, afirma. Do total de 100 membros da entidade, o presidente estima que 50% não tenham venda online própria.

Sem praça de autógrafos

A realização de sessões de autógrafos, dos momentos mais tradicionais da feira, também terá que ser adaptada e dependerá dos vendedores.

A própria estrutura da Câmara Riograndense do Livro está diferente neste ano: a entidade deixou de contratar os profissionais que auxiliariam nas atividades presenciais da feira, que em uma edição normal são cerca de 30, e mantém somente a equipe da entidade, com 12 funcionários, para viabilizar a feira.

O lançamento da campanha temática e a escolha do patrono são os próximos passos, ainda sem data confirmada.

