Porto Alegre Feira do Livro de Porto Alegre: lançamentos de livros ocorrem através de lives

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação/ Site Feira do Livro)

Os lançamentos de livros com sessões de autógrafos sempre eram destaques na Feira do Livro de Porto Alegre. Nesta edição, que está acontecendo on-line devido à pandemia, os eventos continuam, mas de uma maneira diferente.

Já era comum que leitores formassem filas aguardando para sessões de autógrafos e conversas com os escritores que lançavam suas obras em meio à feira. Agora, os lançamentos estão sendo realizados por meio de lives. Para o escritor Marcelo Martins, esse novo formato será benéfico.

“Pensando no livro e até no conteúdo. O lançamento dessa maneira fecha com a pandemia e também de algum modo com o que está no livro”, revelou o escritor Marcelo Martins Silva.

Uma das preocupações é o volume de vendas, que sem as bancas presenciais, poderia cair. Mas Marcelo está otimista e confia na divulgação virtual.

“Tem impacto, isso é certo. Mas eu não sei mensurar porque a gente está muito conectado e tem também essa divulgação virtual. Eu tenho tido um retorno bom das pessoas falando que compraram ou vão comprar o livro”, comentou Martins.

O livro ”A matéria inacabada das coisas”, escrito por Marcelo Martins, será lançado na próxima terça-feira, 10 de novembro, às 17h. Os demais lançamentos podem ser conferidos no site.

