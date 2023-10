Porto Alegre Feira do Livro de Porto Alegre terá evento de adoção de animais nesta quarta-feira

30 de outubro de 2023

O evento faz parte da programação do estande da prefeitura na feira. Foto: Cesar Lopes/PMPA O evento faz parte da programação do estande da prefeitura na feira. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Gabinete da Causa Animal (GCA), da prefeitura de Porto Alegre, realiza nesta quarta-feira (1º), das 10h às 16h, uma feira de adoção de cães na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre.

O evento faz parte da programação do estande da prefeitura na feira, localizado em frente às barracas de sessões de autógrafos. Conforme o GCA, ao todo, serão disponibilizados sete animais, todos vacinados, microchipados e vermifugados. De acordo com os organizadores, a feira de adoção tem o objetivo de ampliar a divulgação do trabalho do Abrigo Municipal (Estrada Bérico José Bernardes, 3489) e incentivar as adoções.

A maioria dos adotantes, atualmente, é de moradores da Lomba do Pinheiro e de Viamão. “Pretendemos sensibilizar ainda mais a população e ter adotantes de outras regiões da cidade”, enfatiza a coordenadora administrativa do Gabinete da Causa Animal, Fabiana de Araújo Ribeiro.

No espaço, a equipe da prefeitura estará distribuindo material de divulgação como a Cartilha Vet Mirim, voltada para crianças, sobre o bem-estar e cuidados com os animais. A Feira do Livro de Porto Alegre segue até 15 de novembro.

