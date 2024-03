Rio Grande do Sul Feira do Peixe de Gravataí acontece de 27 a 29 de março em três locais da cidade

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O tradicional evento ocorrerá em três locais da cidade, no Parcão da 79, na Morada do Vale e Parque dos Anjos Foto: Divulgação (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Gravataí, por meio da SMAA (Secretaria de Agricultura e Abastecimento), promove, entre os dias 27 e 29 de março, a 26ª Feira do Peixe. O tradicional evento ocorrerá em três locais da cidade, no Parcão da 79, na Morada do Vale e Parque dos Anjos. Além disso, a Feira também será palco do programa Chimarreando com a Liberdade e dos shows da Banda Plano B e Edu Garcia e da apresentação do Projeto Música na Escola.

A Feira é um dos eventos tradicionais do município que envolve o comércio na área da piscicultura da região e tem recebido milhares de pessoas a cada ano. Além disso, também envolve as atividades do setor primário com alternativas que visam movimentos na economia, promovendo a geração de renda dos produtores.

A 26ª edição do evento contará com a participação dos comerciantes de produtos agroindustriais (peixes congelados de água doce e mel), de floricultores, de espaços para degustação de vinhos/sucos, licores/cachaças, ervas para chimarrão, comercialização de bebidas/ervas de chimarrão e também estará disponível a compra de peixe vivo fornecido pelos piscicultores locais.

Confira as datas e locais dos eventos:

Dia 27/03 – Parcão de Gravataí

13h às 16h – Rádio Liberdade

18h30 – Banda Plano B

Dia 28/03 – Parcão de Gravataí

10h30 – Projeto Música na Escola

11h – Abertura Oficial

19h – Edu Garcia

Comercialização de produtos agroindustriais

Dias: 27 e 28/03 das 9h às 20h e dia 29/03 das 8h às 10h

a) Parcão – Rua Angelino Loranzi

b) Morada do Vale – Rua Aldrovando Leão

Exposição de Floriculturas

a) Parcão – Rua Angelino Loranzi nos dias 27 e 28/03 das 9h às 20h e no dia 29 das 08h às 12h

Espaço de comércio e degustação de bebidas/erva mate

Local: Rua Angelino Loranzi

Dias 27 e 28/03 das 9h às20h e no dia 29/03 das 08h às 12h

Psicultores – Comercialização de peixe vivo

Dias 27 e 28 de março, das 9h às 20h e no dia 29 de março, das 8h às 12h.

Parcão – Rua Angelino Loranzi

Parque dos Anjos – Rua Aristides D’Ávila

Morada do Vale I – Rua Aldrovando Leão

[25/3 15:48] Alexandre Gadret: 26ª Feira do Peixe terá vendas no Parcão, Parque dos Anjos e Morada do Vale I

Evento ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de março, terá programa ao vivo da Rádio Liberdade, shows da Banda Plano B,de Edu Garcia e apresentação do Projeto Música na Escola

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/feira-do-peixe-de-gravatai-acontece-de-27-a-29-de-marco-em-tres-locais-da-cidade/

Feira do Peixe de Gravataí acontece de 27 a 29 de março em três locais da cidade

2024-03-25