Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Atleta chega ao Tricolor para defender a camisa tricolor nesta temporada de 2024 Foto: Grêmio Atleta chega ao Tricolor para defender a camisa tricolor nesta temporada de 2024 Foto: Grêmio

As Gurias Gremistas contam com mais um reforço no meio-campo. Bia Santos assinou contrato com o Tricolor nesta segunda-feira (25) e passa a ser oficialmente a mais nova contratação das Gurias Gremistas, com vínculo estabelecido até o final de 2024.

Natural da cidade de São Paulo, Beatriz Pereira dos Santos iniciou sua história com a bola nas quadras de futsal, quando criança. O seu primeiro contato com os gramados oficiais aconteceu já na adolescência, ao atuar no clube paulista Vila Guarani, nas categorias Sub-17 e Sub-20.

No currículo, a meia soma passagens pelo São Bernardo, Portuguesa, Botafogo, Fluminense, JC Futebol e Ceará, seu último clube. Além disso, Bia conta com uma experiência no exterior, quando jogou pela equipe de Israel, a Bnot Netanya.

Soma um título Carioca e um Cearense e, entre suas características, destacam-se o bom passe, visão de jogo, velocidade e foco. “Estou muito feliz em chegar ao Clube. Vocês podem esperar de mim muita garra, entrega e determinação. Que possamos colocar o Grêmio aonde ele merece”, destacou.

