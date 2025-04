Porto Alegre Feira do Peixe de Porto Alegre é lançada na Ilha da Pintada com sentimento de reconstrução

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

A 245ª Feira do Peixe de Porto Alegre ocorre de 14 a 18 de abril, no no Largo Jornalista Glênio Peres. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

Nesse domingo (6), foi realizada a Festa de Lançamento da 245ª Feira do Peixe de Porto Alegre, na Ilha da Pintada, bairro Arquipélago. A festividade contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, que ressaltou a força da comunidade local após um momento difícil como a enchente de 2024.

“A história da nossa cidade caminha lado a lado com a Feira do Peixe. Em um momento de reconstrução e retomada, a festa simboliza a força e a resiliência de uma comunidade que, mesmo diante das dificuldades, segue firme, preservando suas tradições e garantindo sustento e alimento de qualidade na mesa de tantas famílias. Nosso reconhecimento ao esforço e trabalho de todos os envolvidos neste maravilhoso evento”, declarou Melo.

A festa começou com uma celebração inter-religiosa em homenagem aos pescadores, realizada pelo padre Rudimar, a mãe Bia e o espírita Rafel. Após o ato, crianças e adolescentes encantaram o público no desfile para a escolha da corte infantojuvenil da 245ª Feira do Peixe. Durante o dia, a comunidade comercializou produtos locais em uma feira na praça Dr. Salomão Pires Abrahao. Atrações culturais também animaram a festa na parte da tarde. O almoço contou com a tradicional tainha assada na taquara. Foram assados 350 peixes.

O secretário de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural, Cassio Trogildo, destacou a relevância do investimento da prefeitura e a mobilização da comunidade. “Neste importante momento de reconstrução, concentramos esforços para a realização desta festa e da tradicional feira do peixe. Investimos quase 600 mil reais nestes eventos que significam uma retomada para toda a comunidade e os pescadores da região das ilhas. É bonito ver como todos estão mobilizados para que tenhamos mais uma grande feira do peixe”, afirmou.

O investimento total para este ano é de R$ 599 mil, sendo R$ 148 mil demandados pelo Orçamento Participativo. O montante se refere à festa realizada nesse domingo, à feira do peixe do Largo Glênio Peres e às feiras da Restinga e Extremo Sul.

Segundo o presidente da Colônia de Pescadores Z-5, Gilmar Coelho, a expectativa é superar os números de 2024. “Estamos muito felizes com a estrutura disponibilizada pela prefeitura, sem custo nenhum aos pescadores. Todos estão se organizando para fazermos uma grande feira e ultrapassarmos os números do ano passado”, projetou.

Em 2024, as vendas da feira chegaram a 490 toneladas de pescados, e o público que passou pelo evento foi estimado em 500 mil pessoas.

A feira ocorrerá entre os dias 14 e 18 de abril, no Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre. Serão 46 bancas distribuídas entre mais de 80 famílias de pescadores, que vão comercializar peixes frescos, resfriados e congelados, além da oferta de peixes, iscas e bolinhos fritos prontos para o consumo e da tradicional tainha assada na taquara. As feiras da Restinga e a do Extremo Sul, em Belém Novo, vão ocorrer de 16 a 18 de abril.

2025-04-06