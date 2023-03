Dicas de O Sul Feira do Peixe de Porto Alegre será realizada em três pontos da cidade a partir de 3 de abril

Por Redação O Sul | 27 de março de 2023

O evento foi lançado na Colônia Z5 dos Pescadores, na Ilha da Pintada, com a presença do prefeito Sebastião Melo Foto: Alex Rocha/PMPA O evento foi lançado na Colônia Z5 dos Pescadores, na Ilha da Pintada, com a presença do prefeito Sebastião Melo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A 243ª Feira do Peixe de Porto Alegre será realizada em três pontos da cidade: no Largo Glênio Peres, no Centro, de 3 a 7 de abril, e nos bairros Restinga e Belém Novo, na Zona Sul, de 5 a 7 de abril.

O evento foi lançado no domingo (26), na Colônia Z5 dos Pescadores, na Ilha da Pintada, com a presença do prefeito Sebastião Melo. A feira integra as comemorações dos 251 anos da Capital.

“A história da cidade se mistura com a história da Feira do Peixe. Aqui tem solidariedade, parceria e trabalho de muita gente. A feira oferece preço bom, qualidade boa e alimento seguro na mesa”, disse Melo.

De acordo com o secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, o lançamento da Feira do Peixe se caracteriza pela efervescência cultural e artesanal, que vem se somar ao trabalho dos pescadores. “Ao assumir a produção primária como mais um braço nas atividades da Secretaria de Governança, posso acompanhar de perto esse trabalho de geração de renda que estimula a atividade econômica dos profissionais do pescado e a cadeia produtiva dessa importante área”, afirmou.

