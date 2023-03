Rio Grande do Sul Fila de exames práticos para obter a carteira de motorista é zerada no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de março de 2023

Atualmente, o Rio Grande do Sul tem 121.730 candidatos aptos a fazer o exame prático Foto: Divulgação

O DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito) informou que zerou a fila de espera para exames práticos para obter a carteira de motorista após implementar uma série de medidas administrativas ao longo do último ano.

O acúmulo havia sido gerado devido aos dias sem exames durante a pandemia de coronavírus e ao cumprimento de protocolos sanitários. “Com um novo sistema de gestão, houve realização de horas extras, regionalização do atendimento, otimização do tempo de prova, mudanças na remuneração, contratações emergenciais e parceria com examinadores da Brigada Militar. Essas medidas permitiram ao DetranRS vencer o passivo de exames gerados pela pandemia e seus reflexos”, afirmou a autarquia.

“Em função do represamento de exames provocado pela pandemia, instituímos uma força-tarefa e zeramos o passivo gerado. Ao normalizar o fluxo de atendimento, qualificamos também a prestação do serviço na ponta”, destacou o secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron.

Entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023, o DetranRS ofertou 370 mil vagas, e 288 mil candidatos se inscreveram para os exames, resultando em uma sobra de 82 mil vagas, o que indica que o passivo da pandemia foi vencido.

“Além dos 85 dias sem provas em 2020, os protocolos sanitários contra a Covid-19 e as posteriores prorrogações de prazos provocaram um acúmulo de candidatos aptos a fazer prova que precisou ser enfrentado com criatividade pela autarquia”, explicou o diretor técnico Fábio Santos.

Em 2022, o DetranRS ampliou a capacidade de atendimento em cerca de 20% na comparação com 2019, ano anterior à pandemia, quando não havia espera por vaga para provas em nenhuma categoria de habilitação e em nenhuma região do Estado.

Com as medidas adotadas, o DetranRS aumentou significativamente a oferta de exames, principalmente para as categorias A e B. O número de vagas oferecido em 2022 foi 40% superior ao ano anterior. Foram mais de 700 mil vagas para provas de moto, carro e veículos pesados. O total é superior às 498 mil oferecidas em 2021 e às 359 mil em 2020, ano mais crítico da pandemia.

Um monitoramento dos últimos seis meses realizado pela autarquia apontou um aproveitamento médio de 77% das vagas oferecidas. A conclusão do estudo é de que, embora o número de candidatos aptos a realizar a última etapa da habilitação ultrapasse 121.000, não há espera por vagas em nenhuma região do Estado.

Panorama atual

Atualmente, o Rio Grande do Sul tem 121.730 candidatos aptos a fazer o exame prático, ou seja, pessoas que concluíram as etapas anteriores do processo da habilitação. O estudo do DetranRS comprova que nem todos esses candidatos desejam fazer a prova. Mais da metade (53%) está nessa situação (tendo ou não realizado tentativas anteriores) há mais de 12 meses, o que aponta uma alta probabilidade de desistência.

Todos esses candidatos com processo ativo de habilitação (abertos desde outubro de 2020) têm prazo até 31 de dezembro de 2023 para concluir. Após essa data estipulada pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito), o prazo para conclusão do processo de habilitação volta a ser de 12 meses.

