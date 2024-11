Rio Grande do Sul Feira EmpregarRS disponibiliza mais de 2 mil vagas de trabalho

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), em parceria com o Shopping Total, está promovendo o maior evento de empregabilidade do Rio Grande do Sul em Porto Alegre: a 9ª edição do EmpregarRS, de 5 a 8 de novembro, no Shopping Total (Largo Cultural, na av. Cristovão Colombo, 545).

O EmpregarRS aproxima quem busca uma colocação profissional de quem está contratando, facilitando entrevistas em um único espaço, de forma ágil e eficiente. A previsão é de contar com mais de 2 mil vagas de emprego e a participação de 34 empresas no evento para realização de entrevistas com candidatos na sexta-feira (08), das 9h às 16h. As empresas que estarão presentes no evento são do segmento de prestação de serviços, comércio e indústria.

Para agilizar o atendimento no dia, os trabalhadores poderão retirar, antecipadamente, até quinta-feira (07), das 9h às 17h, as cartas de encaminhamento para as entrevistas do EmpregarRS em Porto Alegre, no Shopping Total. As oportunidades também estarão disponíveis no portal Emprega Brasil.

Na sexta, também serão fornecidas cartas de encaminhamento no Shopping Total, mediante distribuição de senha por ordem de chegada. Em todos os casos, o trabalhador deve comparecer levando documento de identificação com CPF e foto.

