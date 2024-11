Rio Grande do Sul Assembleia gaúcha celebra 20 anos do SAMU com entrega da Medalha da 56ª Legislatura

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Desde 2004, mais de 24 milhões de chamados foram atendidos no Rio Grande do Sul Foto: José Zanandréa Foto: José Zanandréa

Vinte anos de zelo, carinho e cuidados prestados ao povo gaúcho. Ao reconhecer todo o empenho de milhares de profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o presidente do Parlamento gaúcho, deputado Adolfo Brito (PP), e o presidente da Comissão de Saúde, deputado Neri, o Carteiro (PSDB), entregaram, nesta quarta-feira (06), a Medalha da 56ª Legislatura àqueles que lideram o SAMU gaúcho.

“É uma homenagem da Assembleia para quem trabalha 24 horas pela saúde dos gaúchos, pessoas que enfrentam dificuldades, derrames, enfim, e que necessitam desta célere e essencial ajuda”, destacou o chefe do Legislativo. Neri, o Carteiro recordou os momentos de atuação de médicos, enfermeiros e motoristas durante a pandemia de Covid-19, nos anos de 2020 e 2021, e no período crítico das enchentes de maio de 2024.

Desde 2004, mais de 24 milhões de chamados foram atendidos no Rio Grande do Sul. Os motivos mais comuns estão relacionados aos atendimentos clínicos, 57%, e traumáticos, 26%. São 164 bases do SAMU no Estado.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, a diretora do Departamento de Regulação Estadual, Suelen Arduin, e o deputado Issur Koch (PP) também participaram da cerimônia no Salão Júlio de Castilhos, que contou ainda com as presenças de diversas lideranças do setor.

“Não é uma medalha que se traduz apenas para a equipe da sede do SAMU estadual. Queremos dedicar esta distinção às centenas de bases pelo Estado”, salientou Arita, ao agradecer aos parlamentares durante a cerimônia no Salão Júlio de Castilhos.

Inspirado no sistema francês, no Brasil, o serviço foi nacionalizado e estruturado durante o primeiro mandato do presidente Lula, em 2004. Algumas capitais do país já contavam com mecanismos similares antes do processo de unificação. O número do SAMU é o 192.

