Defesa deve fazer novo pedido de devolução de passaporte mediante convite para posse; ex-presidente (E) já teve dois recursos negados para reaver documento

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou acordado, até 6h da manhã desta quarta-feira (06), a apuração dos votos nos Estados Unidos que confirmou o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

Em rápida conversa com a CNN, Bolsonaro, após uma reunião com sua equipe, disse que espera “em breve” dar um abraço em Trump. “Estou muito feliz com a vitória do presidente Trump. Espero em breve dar um abraço nele”, disse Bolsonaro, que está impedido de deixar o Brasil.

Apesar da vontade do ex-presidente, a defesa só deve ingressar com um novo pedido no STF (Supremo Tribunal Federal) para a reaver o passaporte “quando e se chegar” um convite para a posse de Trump.

O documento foi apreendido em fevereiro em uma operação da Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A defesa de Bolsonaro já pediu duas vezes a devolução do passaporte de Bolsonaro. Em outubro, os ministros da primeira turma do STF, por unanimidade, negaram o pedido da defesa de Bolsonaro pela devolução do passaporte do ex-presidente e o direito de sair do país.

“O quadro fático que tornou necessária a entrega do passaporte do acusado permaneceu inalterado, de modo que incabível, neste momento processual, a restituição do documento”, afirmou Moraes, relator do inquérito.

Em março, Moraes já havia negado outro pedido para a revolução do passaporte. Na ocasião, o ex-presidente quis reaver o documento para ir atender a um convite do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para visitar o país do Oriente Médio em maio.

O retorno de Trump à Presidência renovou o ânimo de Bolsonaro e seu aliados. A avaliação deles é que a vitória do republicano nos Estados Unidos fortalece a direita no mundo e possa influenciar nos rumos da política no Brasil.

Ainda de madrugada, antes da confirmação oficial da vitória de Trump, Bolsonaro enviou uma mensagem para sua lista de transmissão em comemorando a vitória do aliado. Em um vídeo, reuniu imagens dos dois juntos na Casa Branca, durante a visita de fevereiro de 2019.

“Obrigado meu Deus. Parabéns Donald Trump.Salmos 30:5: “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”, escreveu o ex-presidente. Bolsonaro também divulgou a mensagem que encaminhou para Trump. No texto, ele comparou a vitória ao “ressurgimento de um verdadeiro guerreiro” após o que chamou de “injustificável perseguição judicial”.

O ex-presidente brasileiro disse que a vitória de Trump fortalececerá a direita e conservadores e que sirva de “inspire o Brasil.”

“Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino. Até lá, seguiremos firmes, de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores mais elevados”, finalizou Bolsonaro.

