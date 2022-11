Geral Feira Internacional de Turismo de Gramado reúne representantes de 40 países

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Governador Ranolfo, primeira-dama Sônia, secretário Ayub e titulares estaduais do Turismo diante do estande do RS. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Encerrou neste sábado (5), a 34ª edição de uma das maiores feiras de turismo e negócios da América Latina, a Festuris (Feira Internacional de Turismo de Gramado), que teve sua abertura oficial na quinta-feira (3) no Palácio dos Festivais, em Gramado na Serra Gaúcha. A feira de negócios e os debates ocorreram no Serra Park entre a sexta-feira (4) e este sábado.

Em 24 mil metros quadrados de área construída, a Feira de Negócios reúne mais de 2,5 mil marcas em exposição e 40 destinos internacionais. Entre eles estão destinos consagrados e históricos, como os países da Europa, ou aqueles especiais, como a Costa do Marfim e o emirado Ras Al Khaimah.

O governo gaúcho, por meio da Secretaria de Turismo, participa da feira. O Executivo estadual está presente no local com dois estandes, além de promover capacitações sobre o Mapa do Comportamento do Turista e o Novo Posicionamento de Mercado do Turismo do Rio Grande do Sul.

O objetivo, segundo o Executivo estadual, é contribuir para o desenvolvimento do setor e reforçar a vocação turística do Estado, assim como conectar marcas, destinos e pessoas. Conforme levantamento do IBGE, o RS foi o segundo destino do país mais procurado por estrangeiros em 2021. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

Outro levantamento, esse divulgado pelo Ministério do Turismo, por meio da Pesquisa de Sondagem Empresarial com Agências e Operadores de Turismo no Brasil, aponta Gramado como a cidade mais procurada por turistas brasileiros no país, entre os meses de maio e junho de deste ano.

Esses indicadores positivos foram citados durante a reunião extraordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), que foi realizada na manhã deste sábado (5), durante a Festuris, e contou com a participação do governador Ranolfo Vieira Júnior, que visitou o evento acompanhado da primeira-dama Sônia Vieira.

“Demos uma atenção especial ao turismo no Estado, pois foi um dos setores mais afetados pela pandemia. Nessa área, investimos quase R$ 200 milhões de forma direta. Ainda temos ações de qualificação em estradas, aviação regional e até mesmo na segurança pública, onde os indicadores de criminalidade baixaram significativamente. Tudo isso está contribuindo para alavancar o turismo no RS”, disse o governador.

O fórum é um colegiado que se reúne para deliberar sobre os temas relevantes do turismo nacional, incorporando as demandas estaduais, regionais e nacionais, colaborando também na discussão dos principais programas e projetos do turismo brasileiro. Os encontros ocorrem, em média, a cada dois meses.

“Em nosso governo, retomamos o protagonismo do turismo no Estado com uma pasta focada no setor. Estamos fomentando e prestigiando diversos eventos no pós-pandemia. Nosso planejamento, assim como no programa RS Seguro, está calcado nos 3Is, que são ampliar os investimentos, promover a integração e trabalhar a inteligência no setor”, afirmou o secretário estadual de Turismo, Raphael Ayub.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral