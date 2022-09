Rio Grande do Sul Feira Mercopar, em Caxias do Sul, terá estandes com valor subsidiado para 50 startups gaúchas

Evento terá sua 31ª edição no período de 18 a 21 de outubro. (Foto: Divulgação/Mercopar)

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), o governo do Estado oferecerá estandes com custo subsidiado para 50 startups gaúchas na 31ª Feira de Inovação Industrial Mercopar. O evento está agendado para o período de 18 a 21 de outubro no Parque da Festa da Uva em Caxias do Sul (Serra).

A iniciativa é capitaneada pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict). Os empreendimentos selecionados contarão com bancas de quase 6 metros-quadrados, mobiliados com balcão, banquetas, adesivagem com sua logomarca e informações, além de acesso a atividades da programação.

Caberá a cada uma das startups pagar ao Sebrae um valor de R$ 850. As inscrições prosseguem até o dia 26 de setembro, por meio de link disponível no site estado.rs.gov.br. Confira, a seguir, as exigências:

– Sede no Rio Grande do Sul.

– Classificação como startup de acordo com a legislação.

– Enquadramento como micro ou pequena empresa (faturamento anual de até R$ 4,8 milhões).

– Compatibilidade dos produtos ou serviços com o perfil da Mercopar.

– Vínculo ou instalação, preferencialmente, a ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul ou participação em programa do Sebrae.

O evento

Considerada a maior feira de inovação e negócios da América Latina, a Mercopar é um espaço de geração de relacionamentos, disseminação de conhecimento sobre tendências da indústria e estímulo à movimentação da economia. Há mais de 30 anos, tem aproximado empresas nacionais e internacionais.

Sua criação teve como referência o Pavilhão de Subcontratação Industrial da Feira de Hannover, na Alemanha, onde o Sebrae RS buscou inspiração para criar um evento voltado à contratação de micro e pequenas fornecedores de peças e componentes para indústrias, uma das pautas comerciais da época.

Nascia então em Caxias do Sul, no início da década de 1990, a Mercopar – Feira de Subcontratação Industrial do Mercosul (união das palavras “Mercosul” e “parcerias”). O evento tem por objetivos a geração de negócios, abertura de novos mercados, apresentação de tendências e tecnologias para a inovação na indústria.

Desde 2019, a realização da Feira é feita em parceria com a Fiergs, aspecto que ampliou oportunidades e integração entre participantes, expositores e parceiros. Além disso, o foco passou para a temática de inovação industrial.

Na edição do ano passado, a Mercopar bateu o recorde em negócios, alcançando R$ 242 milhões, 89% acima do contabilizado em 2020.

Foram 14 mil visitas presenciais e mais de 6 mil on-line, que prestigiaram 347 estandes nos segmentos metalmecânico, energia, eletroeletrônico, tecnologia da informação, plástico, automação, serviços industriais, movimentação e armazenamento de materiais, serviços, borracha, energia, meio ambiente e startups.

O público-alvo são compradores, vendedores, distribuidores, fornecedores e representantes de empresas que estejam interessados em máquinas, tecnologias e equipamentos. O site oficial é mercopar.com.br.

